Se lever de bonne heure réduit les risques de dépression, selon une étude

Se lever tôt est bon pour la santé mentale. En effet, selon une étude menée par une équipe de scientifiques américains, les personnes qui se réveillent de bonne heure auraient un risque de dépression moins élevé.

Avant d’arriver à cette conclusion, les chercheurs de l'Université du Colorado à Boulder et du Broad Institute, qui ont publié leurs travaux sur le site JAMA Psychiatry, ont analysé les données génétiques de 840.000 individus.

Parmi eux, 85.000 ont été équipés durant une semaine d’un tracker de sommeil, un appareil permettant d’étudier le comportement du dormeur, et 250.000 ont rempli des questionnaires sur leurs habitudes de sommeil. En moyenne, les participants se sont couchés à 23 heures et se sont levés à 6 heures du matin.

Après quoi les spécialistes ont mis en relation ces données avec un autre échantillon contenant des informations génétiques, des dossiers médicaux anonymisés, et des enquêtes sur les diagnostics de troubles dépressifs.

se coucher et se lever tôt réduit le risque de 23%

Ils sont alors arrivés à la conclusion que les personnes prédisposées génétiquement à être des «couche-tôt lève-tôt» courent un risque moins élevé de souffrir d’une dépression. D’après leur étude, une personne qui met son réveil une heure plus tôt en s’étant couchée à minuit, au lieu de 1h du matin habituellement, réduit son risque de 23%.

Pour se lever tôt du bon pied et en forme, il est essentiel de «passer des nuits bien sombres et des journées lumineuses», et ce, dès le lever, recommandent les chercheurs.

En effet, en s’exposant rapidement à la lumière du jour, en ouvrant les volets, ou artificielle, on va bloquer la sécrétion de la mélatonine, l’hormone du sommeil, et stimuler la production de cortisol, une hormone qui facilite l’éveil.

Il faut également veiller à limiter toutes les sources lumineuses de la chambre en fermant correctement les volets mais aussi en dissimulant les signaux extrêmement minimes comme le voyant de veille de la télévision ou de l'ordinateur.

Même les yeux fermés, certaines cellules de la rétine, dites ganglionnaires à mélanopsine, captent la lumière. Celles-ci vont alors stimuler l’activité cérébrale et diminuer la sécrétion de mélatonine (hormone du sommeil).