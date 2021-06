A 8 ans, il vend ses cartes Pokémon pour sauver son chien

Depuis quelques années, la valeur des cartes Pokémon grimpe en flèche. Pour sauver son chien, un jeune américain n'a pas hésité à vendre l'ensemble de sa collection.

L'histoire de Bryson Kliemann, un garçon de 8 ans, et de son chien Bruce a ému l'Etat de Virginie avant de toucher le monde entier. Tout a commencé au début du printemps dernier, lorsque l'état de santé du chiot s'est rapidement détérioré après avoir contracté la parvovirose, une maladie virale potentiellement mortelle.

Pour le soigner, les parents du jeune Bryson devaient débourser la somme de 700 dollars, largement au-dessus de leurs moyens. «Cela m'a rendu triste parce que mon frère et ma soeur jouent souvent ensemble et je n'ai personne avec qui jouer», a déclaré le garçonnet à la chaîne locale WCYB 5. «Donc je joue avec Bruce», a-t-il poursuivi.

Conscient des difficultés financières de ses parents, le jeune Bryson a donc décidé de vendre ce qu'il avait de plus précieux : sa collection de cartes Pokémon. «Je sais que tout le monde adore ça», a-t-il expliqué aux médias américains. Pour le soutenir, Kimberly Woodruff, la mère de Bryson, a lancé une cagnotte sur le site GoFundMe, avec une photo de son fils posant fièrement devant sa collection de cartes.

After finding out his puppy was diagnosed with parvo (a potentially fatal disease), Bryson Kliemann started selling Pokémon cards on the side of the road to fund his dog’s treatment. I’ll have his heart warming story at 6! pic.twitter.com/Ptpm8StHCZ

