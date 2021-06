Jeff Bezos : son premier voyage dans l'espace prévu en juillet

Jeff Bezos s’envolera le 20 juillet prochain à bord de la navette spatiale New Shepard, développée par sa société Blue Origin, pour son premier voyage dans l’espace.

Un événement qui se déroulera 15 jours après avoir quitté son poste de PDG d’Amazon, le géant du commerce en ligne dont il restera toutefois le Président exécutif du Conseil d’Administration. C’est via son compte Instagram que Jeff Bezos a annoncé la grande nouvelle.

«Depuis mes 5 ans, je rêve de voyager dans l’espace. Le 20 juillet, je ferai ce voyage avec mon frère. La plus grande aventure, en compagnie de mon meilleur ami», écrit le milliardaire dans ce message accompagné d’une vidéo.

Une place restante aux enchères

Le New Shepard est une fusée à six places dans laquelle Jeff Bezos, son frère et l’équipage prendront place le 20 juillet pour un vol de 11 minutes, qui les mènera à un peu moins de 100 kilomètres au-dessus de la Terre. Avant de revenir.

Un autre voyageur fera partie du voyage, puisqu’une place est actuellement accessible dans une vente aux enchères qui doit se dérouler le 12 juin prochain, avec 6.000 participants de 143 pays différents. Pour le moment, la plus grosse somme annoncée est de 2,3 millions d’euros. La totalité des gains sera reversée à la fondation Blue Origin, dont la mission est d’inspirer les générations futures pour inventer la vie dans l’espace.

D’autres milliardaires devraient prochainement suivre l’exemple de Jeff Bezos, notamment Richard Branson avec sa société Virgin Galactic et Elon Musk, le patron de Tesla et Space X.