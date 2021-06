Le Bitcoin devient monnaie légale au Salvador, une première qui pourrait en amener d'autres

L'annonce, survenue samedi lors de la conférence Bitcoin 2021 organisée à Miami, a provoqué une onde de choc dans l'univers des cryptomonnaies. Le Salvador a décidé d'accepter le bitcoin comme monnaie légale, au même titre que le dollar. Une première qui pourrait inspirer d'autres pays.

C'est le président du Salvador lui-même, Nayib Bukele, qui a dévoilé le projet dans une vidéo enregistrée auparavant. Il a indiqué que le projet de loi serais soumis au Parlement, contrôlé par son parti, cette semaine.

Le président a même changé sa photo de profil, reprenant le thème des «yeux laser», un mème populaire dans l'univers des cryptomonnaies signifiant que l'on fait partie de ceux qui croient dans l'explosion de la valeur du bitcoin dans les mois à venir.

La reconnaissance du bitcoin comme monnaie légale aura pour conséquence d'obliger l'ensemble des commerçants du pays à accepter la cryptomonnaie, et de dispenser de taxes sur les plus-values les détenteurs de bitcoin.

L'utilisation du bitcoin pourrait permettre aux habitants du Salvador, dont 70% ne possèdent pas de compte bancaire d'accéder à un moyen de paiement autre que l'argent liquide. Et pourrait représenter une alternative au dollar, l'unique monnaie officielle du pays depuis 20001 et qui est soumis à la politique américaine, qui consiste actuellement à faire tourner la planche à billets, ce qui pourrait entraîner de l'inflation.

«Afin de limiter l'impact négatif des banques centrales, il devient nécessaire d'autoriser la circulation d'une monnaie digitale dont la quantité disponible ne peut être contrôlée par une banque centrale et n'est déterminée qu'en fonction de critères objectifs», a déclaré le président du Salvador.

L'entrepreneur américian Jack Mallers, dont l'entreprise Strike est à l'origine de l'application de paiement en bitcoin Zap et qui a travaillé avec le gouvernement du Salvador pour mettre en place cette innovation, s'est réjoui du projet au moment de le présenter sur scène à Miami.

« Ce qui est une véritable transformation ici, c'est que le bitcoin est à la fois le plus grand actif de réserve jamais créé et un réseau monétaire de qualité supérieure, a-t-il expliqué. La détention de bitcoin permet de protéger les économies en développement des chocs potentiels de l'inflation en monnaie fiduciaire ».

Nayib Bukele espère également accueillir des investisseurs en cryptomonnaies dans son pays, où la pauvreté est endémique. Il a ainsi rappelé les avantages que présentent désormais le Salvador pour les crypto-investisseurs : «Temps ensoleillé, plages propices à la pratique du surf, maisons avec vue sur la mer à vendre, un des rares pays au monde sans taxe foncière, pas de taxes sur les plus-values en bitcoin puisqu'il s'agit d'une monnaie légale, résidence permanente et immédiate pour les crypto-entrepreneurs».

1. Great weather, world class surfing beaches, beach front properties for sale.



2. One of the few countries in the world with no property tax.



3. No capital gains tax for #Bitcoin, since it will be a legal currency.



4. Immediate permanent residence for crypto entrepreneurs. https://t.co/j3eugJQCMd

— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 6, 2021