Le Salvador prêt à offrir des bitcoins à ses citoyens

Désireux de mettre en valeur le Bitcoin comme monnaie d’échange, le gouvernement salvadorien va offrir 30 dollars, soit près de 25 euros, à chaque citoyen ouvrant un portefeuille électronique.

Pour ce faire, les habitants de ce pays d’Amérique centrale, qui totalise 6,5 millions d'habitants, devront télécharger sur leur téléphone mobile le portefeuille électronique dénommée «Chivo».

Très critiqué par l’opposition, qui le soupçonne de vouloir remplacer la monnaie d'usage (à savoir le dollar américain, NDLR) par le Bitcoin, le président du pays, Nayib Bukele s’en est défendu.

Il a également mis en valeur les bienfaits de cette cryptomonnaie, qui aura cours légal au Salvador en septembre prochain, comme facteur d'attractivité économique et touristique.

Le Bitcoin, alternative au dollar

«Il y a eu une campagne un peu sale sur la question, selon laquelle les salaires ou les retraites vont être payés en bitcoins. Ce n'est pas le cas, les salaires et les pensions continueront à être payés en dollars. L'utilisation du bitcoin sera facultative, personne n'est obligé de recevoir des bitcoins s'il ne le souhaite pas. Ce que prévoit la loi sur le bitcoin, c'est de connecter notre pays avec le reste du monde, d'apporter des devises étrangères, des investissements et du tourisme, et de stimuler notre économie», a ainsi expliqué le chef d’Etat salvadorien dans un message télévisé jeudi.

Le chef d’Etat termine avec un chiffre fort, indiquant que «plus de 50.000 personnes utilisent déjà le bitcoin», tout en mettant en valeur l'aspect pratique de cette cryptomonnaie, notamment pour la diaspora du pays souhaitant envoyer des fonds à leur famille.