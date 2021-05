Des centaines de bitcoin offerts par erreur par un échange de cryptomonnaies

Une erreur qui pourrait coûter très cher. La plate-forme de prêts de cryptomonnaies BlockFi a envoyé par erreur des milliers de bitcoin à plus d'une centaine de ses clients. Avant de tenter de les récupérer.

La plate-forme aurait envoyé du bitcoin à la place de stablecoins, ces cryptomonnaies «stables» basées sur le cours du dollar, dans le cadre d'une opération promotionnelle.

Selon le site spécialisé CoinDesk, un utilisateur a ainsi indiqué avoir reçu une somme importante en bitcoin, pensant qu'il s'agissait d'une récompense pour avoir convaincu un ami de s'inscrire sur le site. De précédentes promotions du genre proposaient en effet de gagner ainsi de petites sommes en bitcoin.

Les bitcoin en partie restitués

Le lendemain de cette erreur, CoinDesk a contacté les clients pour leur demander de restituer les sommes reçues, sous peine de poursuites judiciaires. En retour, la plate-forme a toutefois proposé d'offrir jusqu'à 1000 dollars en stablecoins pour le préjudice causé.

«Certains retraits ont été retardés et les échanges mis en pause le temps que BlockFi contacte les clients pour rectifier le problème, a déclaré un porte-parole ce mercredi matin. Pour le moment, les retraits et les échanges sur la plate-forme ont repris. La situation n'a pas compromis les opérations en cours sur BlockFi et des mesures ont été prises pour s'assurer qu'une telle erreur ne sera plus possible à l'avenir. Les dépôts des clients n'ont pas été impactés et demeurent sécurisés».