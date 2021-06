L’Arabie saoudite autorise le grand pèlerinage à la Mecque à 60.000 résidents vaccinés

Pour la deuxième année consécutive, l’Arabie saoudite a restreint le quota des fidèles se rendant à La Mecque, en raison de la pandémie de Covid-19. Alors que plus de 2,5 millions de pèlerins venus du monde entier avaient été recensés en 2019, cette année l’accès est limité à quelques 60.000 résidents déjà vaccinés contre le coronavirus, comme le rapporte l’AFP.

En effet, les personnes qui souhaiteraient effectuer le «hajj» (un pèlerinage qui se déroule à La Mecque fait par les musulmans qui en ont la possibilité, à titre exceptionnel), devront être des résidents ou des nationaux. Le ministère du Hajj et de la Omra a également indiqué qu’en plus d’être vacciné, il faudra être âgé de 18 à 65 ans et ne pas souffrir de maladie chronique.

Très au fait de la situation sanitaire, et notamment de l’apparition de nouveaux variants, l’Arabie saoudite préfère renforcer ses mesures de sécurité. D’autant plus que le hajj est l’un des plus grands rassemblements religieux du monde. Ce qui ajoute plus de risque de propagation du virus, surtout lorsque «la foule immense passe de longs moments dans plusieurs endroits spécifiques» comme l’a précisé le ministère du Hajj.

Ainsi la Kaaba, qui n’est autre que la construction cubique qui se trouve en plein centre de la Grande Mosquée vers laquelle les musulmans se tournent lors de la prière, ne pourra pas être touchée.

Pour rappel, ce pays du Moyen-Orient avait recensé 463.000 cas positif au Covid-19, dont plus de 7.500 décès. Toutefois, grâce à une importante réduction du nombre de pèlerins et des restrictions sanitaires mises en place l’année dernière, l’Arabie saoudite s’était félicité de n'avoir observé aucune contamination lors du grand pèlerinage.

Et alors que le prochain hajj se déroulera en juillet prochain à La Mecque,15 millions d’habitants sur les 34 millions ont été vaccinés d’après les autorités du pays.

Perte économique

Il faut savoir que tous les ans le hajj et la «omra», qui est également un pèlerinage mais réalisable tout au long de l’année, rapportent à peu près 10,3 milliards d’euros à l’Arabie saoudite. Un impressionnant chiffre, qui a considérablement baissé depuis 2020 avec la crise sanitaire. La baisse des prix du pétrole ajoutée à la pandémie ont lourdement affecté l’économie du royaume.