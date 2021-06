Le Pulse, discothèque gay cible d'un attentat terroriste en 2016, devient un «Mémorial national»

Le 12 juin 2016, Omar Mateen, lourdement armé et se réclamant de Daesh, a tué 49 personnes et blessé plus de 50 autres au sein du Pulse, discothèque gay d'Orlando, aux Etats-Unis. Cinq ans après, l'établissement s'apprête à être désigné «Mémorial national».

Dans un communiqué rendu public samedi 12 juin, le président des Etats-Unis, Joe Biden, explique que cette mesure a pour objectif d'inscrire «dans la loi ce qui est vrai depuis ce terrible jour il y a cinq ans : le nightclub Pulse est un lieu sacré». Déjà voté en 2020 par la Chambre des représentants, le texte de loi a été approuvé mercredi 9 juin à l'unanimité par le Sénat.

Five years ago, we suffered the deadliest attack affecting the LGBTQ+ community in our history. Within minutes, Pulse Nightclub turned from a place of acceptance and joy to a place of unspeakable pain.





As we remember those we lost, we must recommit to honoring them with action.

— President Biden (@POTUS) June 12, 2021