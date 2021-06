A 84 ans, cet ancien agriculteur est devenu une star de la méditation sur Youtube

Il n'y a pas d'âge pour devenir influenceur. A 84 ans, John Butler, agriculteur à la retraite, est devenu une véritable star de Youtube en publiant des vidéos sur la méditation.

Près de cinq ans après la création de sa chaîne «Spiritual Unfoldment with John Butler» («développement spirituel avec John Butler», en français), l'octogénaire compte 125.000 abonnés et ses vidéos font plusieurs milliers de vues à chaque publication. L'une d'entre elles, publiée il y a deux ans et traitant du «bon sens» autour de la méditation, a même été visionnée par plus d'un million de personnes.

Loin des formats courts ou des montages au rythme effréné plébiscités sur la plate-forme, John Butler n'hésite pas à discuter d'un sujet pendant une demi-heure ou plus en prenant le temps de respirer et d'organiser ses pensées. Le barbu, qui a voyagé une grande partie de sa vie, explique sa vision de la méditation après l'avoir pratiquée pendant des décennies.

«Je ne connaissais pas Youtube»

Son voyage sur internet a commencé en 2016, lorsqu'il répond à une interview sur une autre chaîne. Sa voix marque alors les internautes, et en particulier les amateurs d'ASMR (Autonomous sensory meridian response). Cet acronyme regroupe un type de vidéo dans lesquels des personnes produisent des sons étouffés ou doux et qui ont pour but d'être relaxants.

«Je ne connaissais pas Youtube, j'avais à peine entendu parler d'internet. (...). Si quelque chose dans ma voix véhicule cet apaisement, alors Dieu merci», raconte John Butler dans une interview à la BBC. De nombreux internautes ont découvert le Britannique pendant le confinement, alors qu'ils cherchaient une manière de passer outre leur anxiété. Et avec plus de 200 vidéos publiées, ceux-ci avaient de quoi progresser dans la méditation et leur quête d'apaisement.