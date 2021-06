Etats-Unis : les consultations pour tentative de suicide ont explosé chez les adolescentes durant la pandémie

Au-delà des considérations sanitaires liées au Covid-19, la pandémie n'est pas sans conséquence en matière de santé mentale. Aux Etats-Unis, les chiffres montrent que les tentatives de suicide ont notamment augmenté de manière inquiétante chez les adolescentes.

C'est en tout cas ce qui se dégage du rapport publié vendredi 11 juin par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), qui constituent la principale agence fédérale américaine en matière de protection de la santé publique. Le document souligne notamment que le nombre hebdomadaire moyen de visites aux urgences pour des tentatives de suicide présumées chez des jeunes filles âgée de 12 à 17 ans était 50,6% plus élevé l'hiver dernier qu'en 2019 à la même période.

New @CDCMMWR: Emergency department visits for suspected #suicide attempts among US adolescent girls ages 12-17 rose 51% b/t Feb 21–Mar 20, 2021 during the #COVID19 pandemic, compared w/ the same time in 2019. More: https://t.co/OQ8wAQ8IwT. pic.twitter.com/zaS3UhQvpD

