Accusations de viols : Harvey Weinstein bientôt transféré à Los Angeles pour un second procès

Un second procès s'ouvre pour Harvey Weinstein. L'ancien producteur de cinéma, actuellement incarcéré à New York pour viol et agression sexuelle, sera bientôt transféré à Los Angeles dans le cadre d'une nouvelle affaire.

Il y sera jugé pour viol et agression sexuelle sur cinq femmes. Harvey Weinstein, 69 ans, risque jusqu'à 140 années de prison supplémentaires.

Jusqu'au bout, ses avocats ont tenté de s'opposer à ce transfert. L'ancien producteur de cinéma purge actuellement une peine de 23 ans de prison à New York et son état de santé se détériore. Mais le juge Kenneth Case a tranché : Harvey Weinstein devra se présenter à Los Angeles «aussi rapidement que possible».

Aucune date précise n'a été avancée. Les procureurs de Los Angeles situent cependant le transfert entre «fin juin et mi-juillet», a indiqué une porte-parole du procureur du comté d'Erie.

Weinstein nie les faits

Harvey Weinstein nie les faits qui lui sont reprochés à Los Angeles. Comme lors du procès de New York, il dit n'avoir eu que des relations sexuelles consenties.

Le producteur de «Pulp Fiction» a pourtant bel et bien été reconnu coupable d'agression sexuelle au premier degré sur Mimi Haleyi en mars 2020, ce qui lui a valu d'être condamné à 20 ans de prison. Trois ans de prison supplémentaires ont été ajoutés à sa peine pour le viol au troisième degré de Jessica Mann.

Au total, plus de 90 femmes ont accusé Harvey Weinstein de viol ou d'agression sexuelle. Parmi elles, la chanteuse Madonna, les actrices Uma Thurman, Gwyneth Paltrow et Angelina Jolie, ou encore la mannequin Cara Delevingne. Ces révélations avaient entraîné la vague #MeToo, marquée par les milliers de témoignages de femmes victimes d'agressions sexuelles et de viols.