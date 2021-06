Espagne : 15 ans de prison pour avoir tué et mangé sa mère

Le surnom dont on l'a affublé évoque presque un film d'horreur. Mais l'histoire d'Alberto S.G, dit le «cannibale de Ventas», est bien réelle. Cet Espagnol de 28 ans a été condamné à quinze ans et cinq mois de prison pour avoir tué sa mère et mangé certains morceaux de son corps.

Il est donc rendu coupable «d'homicide, avec la circonstance aggravante du lien de parenté» et «profanation du cadavre», a détaillé le tribunal de Madrid le 15 juin.

Les faits remontent au début de l'année 2019. Alberto S.G serait passé à l'acte après une dispute avec sa mère, âgée de 69 ans, dans l'appartement qu'ils partageaient dans le quartier de Las Ventas à Madrid. Le jeune homme l'aurait étranglée, puis aurait traîné son corps dans sa chambre, afin de le découper avec une scie et deux couteaux de cuisine.

«Une fois le corps découpé en morceaux, l'accusé s'est nourri occasionnellement des restes du cadavre durant quinze jours et a stocké d'autres morceaux dans plusieurs récipients en plastique dans l'appartement et dans le réfrigérateur», a expliqué le parquet. Alberto S.G aurait également jeté certains morceaux dans des sacs-poubelles.

«En pleine possession de ses facultés mentales»

Contrairement à ce que plaidait la défense, le tribunal de Madrid a estimé qu'Alberto S.G était «en pleine possession de ses facultés mentales» lors du meurtre de sa mère. Il avait pourtant affirmé qu'il «entendait des voix lui disant de tuer sa mère», a rapporté le quotidien espagnol El Mundo.

El 'caníbal de Ventas' declara que oía voces en su cabeza: "Mata a tu madre" https://t.co/OvEA2BkSZu pic.twitter.com/qklTTv2ypx — EL MUNDO (@elmundoes) April 20, 2021

«Le cannibale de Ventas», qui souffrait de problèmes de drogue selon plusieurs médias espagnols, devra verser une indemnité de 60.000 euros à son frère.

Alberto S.G avait été interpellé en février 2019 à la suite du signalement de la disparition de sa mère, par une amie. «Nous sommes tombés sur une scène dantesque», a raconté un agent de police sur la chaîne Telecinco. D'emblée, le jeune homme avait reconnu avoir mangé certains morceaux crus de sa mère, en avoir cuit d'autres et en avoir aussi donné au chien.