Les cinq livres que Bill Gates vous conseille de lire cet été

Un message à ceux qui préparent déjà leurs vacances estivales. Le 14 juin dernier, le milliardaire Bill Gates, actuellement dans l'actualité à cause de son divorce, a publié une sélection de livre à emporter sur la plage.

«Une terre promise», Barack Obama

Bill Gates ne compte pas conseiller aux lecteurs de son blog des livres qui se termineront en quelques minutes. Il met ainsi en avant le premier tome des mémoires de Barack Obama, paru en novembre 2020, comptant près de 900 pages, et qui revient sur une partie de son mandat en tant que président des Etats-Unis. Le milliardaire assure que l'ancien chef d'Etat est particulièrement honnête dans sa description du métier, soulignant à quel point il est «solitaire d'être la personne qui prend les décisions finales».

«Lights Out : Pride, Delusion, and the Fall of General Electric», Thomas Gryta and Ted Mann

Toutes les recommandations ne sont pas disponibles en français. Pour les lecteurs anglophones, Bill Gates conseille un livre qui parle d'échec. «Comment une entreprise aussi grosse et couverte de succès comme General Electric a pu échouer ? Je me suis posé cette question pendant plusieurs années, et Lights Out m'a donné plusieurs réponses», écrit-il. Le livre, paru en 2020, revient ainsi sur le déclin de l'entreprise qui était pourtant l'une des plus florissantes outre-Atlantique il y a encore quelques années.

«L'arbre-monde», Richard Powers

Pour les amateurs de fictions, le fondateur de Microsoft conseille un livre qui a remporté un prix Pulitzer en 2019. De manière à dénoncer la déforestation, l'auteur raconte la vie de neuf personnages et leur connexion aux arbres. Un roman «peu commun» d'après Bill Gates, qui semble avoir apprécié le récit malgré «une vision plutôt extrême sur le besoin de protéger les forêts».

«Under a White Sky : The Nature of the Future», Elizabeth Kolbert

Après Lights Out, cet ouvrage est le deuxième qui n'est pas disponible en français. Cet ouvrage d'Elizabeth Kolbert, une journaliste américaine spécialisée sur les questions environnementales, se concentre sur les solutions existantes pour éviter une catastrophe écologique dans les années à venir. Elle y interroge des biologistes ou encore des ingénieurs qui travaillent sur le sujet, et qui présentent, selon elle, des espoirs pour l'avenir.

«La grande histoire du système immunitaire», Matt Richtel

Ce livre était presque prémonitoire. Publié en novembre 2019, il explique le fonctionnement du système immunitaire humain. Selon Bill Gates, malgré le fait qu'il ait été écrit avant la pandémie, il peut «vous aider à comprendre ce qu'il faut pour stopper le Covid-19». Le milliardaire assure que la lecture est rendue facile car l'auteur se concentre sur quatre patients, rendant la compréhension du sujet plus abordable pour les non-initiés.