Une vidéo sado-maso perturbe la campagne d'un candidat new-yorkais, mais il assume

Zack Weiner, un jeune candidat au poste de conseiller municipal de Manhattan, à New York (Etats-Unis), a vu la semaine dernière sa campagne électorale parasitée par la divulgation d'une vidéo intime où il apparaît en pleine séance sado-masochiste. Mais à la surprise générale, le jeune homme a décidé d'assumer.

Le politicien, âgé d'à peine 26 ans, et connu par ailleurs pour être le fils d'Eric Weiner, co-créateur de la populaire série télévisée pour enfants «Dora l'exploratrice», a en effet tout de suite fait savoir qu'il n'avait rien à cacher.

S'il affirme n'avoir aucune idée des personnes qui auraient pu diffuser la vidéo sur Twitter, cela n'a donc finalement aucune importance, a-t-il assuré. Par conséquent, si ces gens pensaient mettre à mal sa campagne, c'est plutôt raté.

«Je suis un fier adepte du sadomasochisme», a même clamé Zack Weiner dans les colonnes du New York Post.

Pour autant, le jeune homme assure qu'il ne voulait pas «que les gens voient ça». «Mais c'est trop tard», a-t-il admis auprès du journal, en confirmant que c’était bien lui qui apparaissait dans la vidéo qui daterait d’il y a environ dix-huit mois.

Une réaction plutôt courageuse, pour ne pas dire (dé)culottée. Dans la vidéo en question, on peut en effet voir Zach Weiner presque nu et bâillonné, des pinces à linge accrochées à ses mamelons. Au-dessus de lui, une jeune femme brune l'attrapant par les cheveux remplissant ce qui semble être un rôle de dominatrice.

Cette dernière serait «Domme», une femme bien connue dans le milieu BDSM new-yorkais à en croire le message anonyme qui accompagnait la vidéo sur Twitter. «Ma magnifique amie Domme a joué avec le candidat au conseil municipal de l'Upper West Side Zack Weiner et je suis le seul à avoir les images», pouvait-on ainsi lire dans un style plutôt menaçant.

Will Zack Weiner being with a dominatrix on his personal time affect his job performance as a Manhattan City Council? No? Then this is just kink-shaming. pic.twitter.com/ZerNAGeRoq

— Aubry Andrews (@AubryAndrews) June 19, 2021