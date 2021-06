Un jeune chef irakien meurt après être tombé dans une soupe de poulet

Un jeune chef cuisinier irakien de 25 ans est mort récemment dans le district de Zakho (Irak), à la suite d’une chute dans une soupe de poulet.

Le plat était destiné à un mariage, a rapporté The Independent. Issa Ismail a glissé durant la préparation et est tombé dans la marmite. Plus de 70% de son corps a été brûlé au troisième degré.

Ses collègues cuisiniers sont rapidement intervenus et le jeune chef, qui travaillait depuis huit ans en cuisine, a été transporté à l’hôpital, a précisé le média britannique.

Le jeune cuisinier, père de trois enfants, a reçu des soins durant cinq jours avant de succomber à ses blessures le 21 juin dernier.

Gulf News, site du quotidien anglophone éponyme de Dubaï, indique de son côté que la mort tragique d'Issa Ismail a conduit l'opinion publique à demander à ce que les mesures de sécurité et de prévention à l'intérieur des cuisines des restaurants soient immédiatement améliorées.