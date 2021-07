Tout savoir sur Janez Jansa, le président slovène ultraconservateur à la tête de l'Union Européenne

Il est surnommé «mini-Trump». Janez Jansa, le Premier ministre slovène, prend ce 1er juillet la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne.

Pendant six mois, il fixera le programme des discussions et animera les réunions entre les ministres des Etats membres. Mais ce rôle inquiète Bruxelles : Janez Jansa est loin d'être aussi modéré que son prédécesseur, le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa.

Comme Donald Trump - dont il est d'ailleurs un fervent admirateur - Janez Jansa est nationaliste, conservateur, provocateur, climato-sceptique, et un brin complotiste. Il avait pourtant commencé sa carrière tout à gauche du spectre politique. La crise de l'euro en 2012, puis la crise migratoire, l'ont lentement fait basculer vers la droite.

«Maréchal Twitto»

A 62 ans, Janez Jansa occupe pour la troisième fois le poste de Premier ministre. Il est également le chef du Parti démocratique slovène (SDS) d'ultradroite nationaliste. Si une partie du pays l'adule, pour d'autres, il est le «Maréchal Twitto». Ce deuxième surnom fait référence à sa capacité à twitter plus vite que son ombre... mais aussi à Tito, dictateur de la Yougoslavie.

Car les tendances autoritaires de Janez Jansa inquiètent. Non content de diffuser des théories complotistes et de détruire ses opposants politiques via Twitter, Janez Jansa a pris les médias en grippe. L'agence de presse nationale slovène a par exemple perdu ses financements publics lors du retour au pouvoir de «mini-Trump», en mars 2020. Ses multiples attaques contre les journalistes ont été dénoncées par plusieurs ONG, dont Reporters sans frontières.

Autre cible du Premier ministre slovène : les immigrés. A l'instar de son grand allié, le chef de l'Etat hongrois Viktor Orban, Janez Jansa souhaite durcir la politique migratoire de l'Union européenne. Et puisqu'il vient d'accéder à la présidence tournante, nul doute que le sujet sera bientôt sur la table.