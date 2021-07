Floride : des défauts dans la construction pour expliquer l’effondrement de l'immeuble ?

Les spécialistes s'interrogent. Des ingénieurs chargés d'observer le site de l'effondrement de l'immeuble situé à Surfside (Floride) aux Etats-Unis soulignent ces derniers jours que l'un des facteurs serait la construction du bâtiment lui-même.

Ainsi, que ce soit sur place ou sur photos, les professionnels interrogés par certains médias américains expliquent que sur certaines colonnes particulièrement importantes pour soutenir l'édifice, les doses de métaux utilisés pour renforcer le béton n'auraient pas été suffisantes. Interrogé par le New York Times, Allyn Kilsheimer, expert qui enquête sur l'effondrement, a ainsi déclaré : «les barres de fer pourraient ne pas avoir été arrangées comme les plans initiaux le demandaient».

En effet, les plans, dévoilés depuis l'incident, montrent que les colonnes devaient être renforcées par quatre barres de fer horizontalement, ainsi que quatre verticalement. Sur certaines photos prises sur les lieux, seules deux sont visibles.

L'immeuble bientôt complètement détruit

Si d'autres ingénieurs partagent cet avis, il est possible que ce défaut de fabrication ne soit pas la cause première de l'effondrement. Le quotidien américain assure que le manque de renforcement métallique sur cette partie du bâtiment aurait pu plutôt être un accélérateur, alors que d'autres dommages importants avaient été remarqués dans un rapport écrit en 2018.

Allyn Kilsheimer a expliqué au New York Times qu'il travaillait sur un simulateur pour déterminer si l'absence de certaines barres a réellement joué un rôle dans l'effondrement. L'enquête sur le sujet devrait cependant prendre encore plusieurs mois, alors que les autorités s'apprêtent à détruire le reste du bâtiment à cause de l'arrivée de la tempête Elsa. Plus d'une semaine après le drame, 121 personnes sont toujours disparues, alors que 24 décès ont été confirmés.