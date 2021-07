Coronavirus en Corée du Sud : les salles de sport ont interdiction de diffuser des musiques trop rythmées

En Corée du Sud, ceux qui avaient l'habitude de transpirer en rythme sont contrariés. Parmi les nouvelles restrictions sanitaires liées au Covid-19, en vigueur dans le pays à partir de ce lundi 12 juillet, figure celle qui interdit aux salles de sport de diffuser des musiques dont le tempo dépasse 120 battements par minute (bpm).

La règle concerne plus particulièrement les exercices de groupe et entend réguler la respiration et la transpiration des usagers, considérés comme des facteurs de contamination. Les autorités estiment qu'il s'agit d'un bon compromis pour permettre à ces établissements de rester ouverts, malgré la pandémie.

Mais les propriétaires de salles de sport, eux, sont plus mitigés. Interrogé par Reuters, Kang Hyun-ku, dont l'établissement est situé dans le nord de Séoul, regrette de ne plus pouvoir «remonter le moral» de ses clients avec un peu de musique rythmée. Il souligne par ailleurs la difficulté d'appliquer une telle mesure, sachant que «de nos jours, de nombreuses personnes utilisent leurs propres écouteurs et appareils portables». Comment, alors, contrôler «leurs listes de lecture» ?

Il ne s'agit pas de la seule règle imposée aux salles de sport de Corée du Sud. Une autre limite également la vitesse des tapis de course à un maximum de 6km/h, toujours dans l'optique de réguler la respiration et la transpiration des usagers. Les douches sont par ailleurs inaccessibles et les matchs de tennis de table ne peuvent être disputés qu'à deux, pas plus.

Des législateurs de l'opposition ont exprimé leur désapprobation face à certaines de ces directives, les qualifiant de «non-sens». «Donc vous n'attrapez pas le Covid-19 si vous marchez à moins de 6 km/h ?, s'interroge Kim Yong-tae, membre du People power party. Je ne comprends pas ce que le Covid-19 a à voir avec mon choix de musique».

Les autorités assurent pourtant avoir pris ces décisions après avoir pris en compte un large éventail d'opinions. Ce lundi 12 juillet, le président sud-coréen, Moon Jae-in, a déclaré avoir «le coeur lourd» en pensant aux propriétaires de petites et moyennes entreprises accablées par les règles. Lors d'une réunion spéciale dédiée à la lutte contre le Covid-19, il a demandé «un peu plus de patience» à ses concitoyens.