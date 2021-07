"La Corée cubiquement imaginée" : une exposition immersive au coeur de la pop culture coréenne

Jusqu’au 16 juillet, découvrez à la Maison de l’Unesco, « La Corée cubiquement imaginée », où quand l’expérience ludique de la technologie immersive se combine avec les références les plus emblématiques de la pop culture coréenne.

C’est un nouveau genre d’exposition que propose jusqu'au 16 juillet le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme coréen, en collaboration avec l’Unesco. Une exposition qui nous projette dans l’art numérique immersif, et signe la réouverture de la Maison de l’Unesco au grand public.

Initialement prévue en 2020 et annulée pour des raisons évidentes, « La Corée cubiquement imaginée » a été pensée pour fêter les 70 ans d’adhésion de la Corée du Sud à l’Unesco, mais s’inscrit aussi dans le cadre de l’année internationale de l’économie créative au service du développement durable 2021. Cette exposition immersive tout en réalité virtuelle (VR) présente des contenus créés exclusivement pour l’occasion et fait état de la richesse culturelle contemporaine et du patrimoine traditionnel de Corée.

Concert privé des BTS et plongée dans Parasite

Pour mettre en avant la richesse culturelle de ce petit pays d'Asie au retentissement mondial, l’exposition surfe sur le « Hallyu », littéralement « vague -culturelle- coréenne » né dans les années 1990, et devenu un phénomène de premier plan notamment grâce à la K-Pop et au cinéma. Hybride et pluridisciplinaire, la pop culture coréenne est un phénomène social incontournable au succès magistral, comme en témoigne la file de fans de BTS venus se presser devant les grilles de l’institution pour découvrir l’exposition.

Car pour s’assurer un succès, l’exposition a su miser sur les stars de la pop culture coréenne et sur l’aspect extrêmement ludique de la VR. Lancé en 2013, le groupe de K-Pop BTS détient le record de vente d’albums, et de nombres de vues de ses clips vidéo sur les réseaux sociaux, et affole le monde entier.

방탄소년단_온라인 콘서트_BTS MAP OF THE SOUL ON_E_단체

« La Corée cubiquement imaginée » propose ainsi une expérience immersive à 360 degrés en VR, dans les coulisses du concert culte du groupe « Map of the Soul ON:E». Choisissez entre deux tubes du groupe et vivez alors un concert privilégié.

« Nous ne sommes plus au stade de la contemplation, nous sommes immergés dans les œuvres des artistes », détaille-t-on au sein de la Maison de l’Unesco, « fière d’accueillir ce type de projet. »

La technologie numérique en démonstration

Le clou du spectacle de cette exposition immersive, uniquement composée d’expériences visuelles, est sans nul doute la plongée en réalité virtuelle dans le décor du film « Parasite » de Bong Joon Ho, véritable chef d’œuvre et premier film coréen à avoir décroché la Palme d’Or lors du 72e Festival de Cannes en 2019, ainsi que l'Oscar du meilleur film. Pour cette exposition, le réalisateur Bryan KU, directeur visuel de EVR Studio spécialisé dans les effets spéciaux à Hollywood, a réalisé un film d’auteur et nous propose une balade effrayante au cœur de la maison familiale du film.

La déambulation montre une véritable volonté de faire découvrir la diversité culturelle coréenne, et allie avec justesse culture traditionnelle et pop culture avec comme fil conducteur la technologie numérique.

여름_JBS_7037 Royal Procession with the People

Découvrez ainsi une immense fresque lumineuse qui restaure les événements de la famille royale, et notamment le cortège du roi Jeonjo de la dynastie Joseon (1392-1897). Les personnages du cortège ainsi que la danse ont été réalisé grâce à la capture de mouvement, et les personnages d’archives ont été reproduits en 3D, le tout accompagné de la musique du directeur musical Yang Bang Ean pour une plongée verticale dans l’histoire.

«La Corée cubiquement imaginée», jusqu’au 16 juillet à la Maison de l’Unesco, 7 place de Fontenoy 75007 Paris. Entrée libre de 9h à 17h30 sous réserve d’une inscription en ligne. L’exposition sera visible en ligne dès le 16 juillet et se déplace au Centre culturel coréen du 21 juillet au 13 août.