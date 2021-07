Covid-19 : Voici les pays où la vaccination est imposée

Menacés par l’explosion du variant Delta aux quatre coins du monde, certains pays ont serré la vis pour contraindre leur population à une meilleure couverture vaccinale.

Prévue ce lundi à 20h, l’allocution d'Emmanuel Macron devrait traiter des nouvelles mesures liées à la pandémie de Covid-19. Le président de la République pourrait rendre obligatoire la vaccination pour certaines professions. Tour d’horizon des différentes pratiques à travers le monde concernant la vaccination obligatoire.

VACCINATION OBLIGATOIRE POUR TOUS

Encore peu commune à travers le monde, l’obligation vaccinale a été mise en place pour toute personne majeure et sans contre-indication médicale au Turkménistan et au Tadjikistan, qui recueillent respectivement près de 6 et de 10 millions d’habitants.

Elle concerne aussi la ville-État du Vatican, qui regroupe moins de 1 000 habitants. Le licenciement est possible en cas de refus par les résidents et les travailleurs du plus petit état mondial.

Au sein des îles Fidji, tous les salariés doivent recevoir leur première dose avant le 1er août pour le secteur privé et avant le 15 août pour le domaine public. Les fonctionnaires risquent même de se faire renvoyer si la deuxième dose n’est pas injectée avant le 1er novembre.

Depuis le 1er juillet, le Kazakhstan a aussi rendu obligatoire la vaccination pour la totalité des salariés qui interagissent directement avec d’autres personnes, sous peine de ne plus pouvoir le faire, et donc de perdre des clients ou leur emploi directement.

Le secteur de la santé en première ligne

En Italie, un décret-loi en date du 25 mai rend obligatoire la vaccination contre le Covid-19 à tous les personnels soignants et les médecins, au risque de ne plus pouvoir pratiquer leur activité.

Au Royaume-Uni, le gouvernement table sur une loi de même ampleur. Elle concerne le personnel exerçant dans les maisons de retraite, incorporant également les bénévoles, les esthéticiennes et les coiffeurs. Si elle est approuvée par le Parlement, cette mesure interdira le travail en maison de retraite à toutes ces catégories de travailleurs d’ici octobre.

Des mesures locales en Russie et aux Etats-Unis

Si le président russe Vladimir Poutine refuse d’imposer l’obligation du vaccin à son peuple, de nombreuses municipalités ont pris les devants. Le maire de Moscou et son homologue de Saint-Pétersbourg ont pris la décision de rendre obligatoire le vaccin contre le Covid-19 à l’ensemble des travailleurs du secteur des services. Dans la capitate, le vaccin est aussi obligatoire pour les enseignants ainsi que les employés communaux.

Sous peine de sanctions disciplinaires pouvant conduire au licenciement, la totalité des 35.000 employés de la ville de San Francisco (Etats-Unis) devront recevoir leurs deux doses de vaccin pour lutter contre la propagation du SARS-CoV-2. Le Texas Medical Center de Houston a également requis la vaccination obligatoire pour tous ses employés.

Une interdiction d’accéder à certains lieux

Pour inciter sa population à se faire vacciner, le Pakistan interdit depuis le 1er juillet à toute personne n’ayant pas reçu la moindre injection de se rendre dans les parcs, les centres commerciaux, les transports en commun et les services publics. Dans la province du Sind, ceux qui refusent ne seront plus payées, alors que dans la province du Penjab, ces mêmes personnes sont menacées de voir leur ligne de téléphone coupée.

En Arabie Saoudite, l’accès aux établissements gouvernementaux et privés sera interdit, ainsi que dans les transports en commun, les lieux d’enseignement et de divertissement pour les personnes qui ne seront pas vaccinés à partir du mois d’août. Enfin, seuls les employés vaccinés, que ce soit dans le domaine public ou privé, pourront faire leur retour sur leur lieu de travail.