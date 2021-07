Discours d'Emmanuel Macron : que pourrait annoncer le président dans son allocution ce soir ?

Le président Emmanuel Macron s’adressera à 20h ce lundi aux Français. Une allocution qui sera certainement centrée sur une sortie de crise menacée par le variant Delta qui s’impose de plus en plus dans l’Hexagone.

Cette allocution interviendra deux mois et demi après l’entretien accordé par le chef de l'Etat, le 29 avril dernier, à la presse quotidienne régionale et dans lequel il avait annoncé les étapes importantes du déconfinement.

Et si l’Elysée a préféré s’abstenir de divulguer les détails du contenu de cette prochaine allocution, d’après l’entourage d’Emmanuel Macron, ce dernier devrait dévoiler les points forts des dix derniers mois de la fin de son quinquennat.

point sur la situation sanitaire

Pour le moment, le principal sujet reste toujours la crise sanitaire. En effet, lors de son dernier point, Santé Publique France a fait part «d’une dégradation de la situation, après plusieurs semaines d’amélioration des indicateurs», avec 4.442 nouvelles contaminations enregistrées jeudi soir, soit 70% de plus qu’une semaine plus tôt. Un bond qui s'explique par la propagation du variant Delta du SARS-CoV-2 beaucoup plus contagieux.

Alors que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a déjà fait savoir que «le chef de l’Etat tiendra compte des données sanitaires», le président devrait donc faire un large point sur la situation épidémique actuelle et resserrer vraisemblablement les boulons pour faire barrage au variant Delta. Un nouveau Conseil de défense sanitaire doit se tenir lundi matin à l'Elysée et des décisions devraient y être tranchées pour être officialisées à la Nation dans la soirée.

obligation vaccinale pour les soignants

Dans ce contexte, Emmanuel Macron pourrait ainsi être amené à statuer sur l’obligation vaccinale des soignants, dont la problématique est au coeur du débat depuis quelques jours. Olivier Véran, le ministre de la Santé s’était même déjà prononcé sur le sujet et avait déclaré y être favorable.

Invité ce dimanche dans l'émission Le Grand RDV de Cnews, en partenariat avec Europe 1, le secrétaire d'État en charge des Affaires européennes Clément Beaune a présenté l'hypothèse comme «très probable et légitime».

Cette mesure est d'autant plus à l'ordre du jour qu'un projet de loi dédié doit être présenté en Conseil des ministres, a-t-on appris ce dimanche. De même, l'obligation vaccinale des soignants était en outre préconisée par le Conseil scientifique vendredi. Par ailleurs, pour contrer le variant Delta, l'instance a également recommandé des «mesures de restrictions» localisées, mais, à ce stade, rien ne permet de dire que de telles restrictions vont être effectivement décidées.

De leur côté, l'Académie nationale de médecine et l'Académie nationale de pharmacie ont préconisé dans un communiqué commun «l'obligation vaccinale» contre le Covid-19 pour «l'ensemble de la population âgée de 12 ans et plus». Selon ces institutions, la vaccination obligatoire pour les plus de 12 ans est «la seule option réaliste en termes de responsabilisation personnelle et d'engagement solidaire permettant de préserver sa santé, celle des autres et de parvenir à l'immunité collective». Mais, là encore, aucun élément ne permet de dire que le chef de l'Etat va suivre ces avis.

extension du Pass Sanitaire

A l'heure actuelle, selon toute vraisemblance, c'est une extension du pass sanitaire qui semble être plus envisageable. Disponible depuis le 9 juin dernier, sous format papier ou numérique, le pass sanitaire permet d’accéder à des rassemblements ou d’autres événements. Devenu européen depuis le 1er juillet, il permet surtout de voyager sous conditions.

Pour mieux contrôler la situation épidémique, l'exécutif pourrait ainsi décider de l'appliquer à des domaines de la vie courante. Pour le moment, le pass est obligatoire pour les rassemblements de plus de 1.000 personnes. On peut ainsi s’attendre à devoir le présenter dans des espaces publics plus réduits, comme les lieux de culture, les commerces ou les restaurants.

l'épineux dossier de la réforme des retraites

Depuis plusieurs jours, l'épineux dossier de la réforme des retraites est revenu dans l'actualité. A un peu moins d'un an de la fin de son quinquennat, Emmanuel Macron devrait fixer un nouveau cap et relancer des sujets mis en pause en raison de la pandémie.

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a récemment affirmé lors du Grand RDV CNEWS/Europe 1/Les Echos que la réforme des retraites restait une «priorité». Et il y a quelques jours, le chef de l'Etat recevait les responsables syndicaux et le patronat à l'Elysée.

Pourtant, Christophe Castaner, le chef des députés LREM, a fait part ce vendredi «des incertitudes» qui laissent douter qu’un «projet de loi sur cette réforme soit présenté à la rentrée». L’ancien ministre de l’Intérieur met en garde : «Il faut faire attention à ce que l’on ne se heurte pas à la crise sanitaire et au risque de blocage en ce moment où l’on a besoin de relancer l’économie».