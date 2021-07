Covid-19 : les tests PCR de «confort» bientôt payants ?

Dans la lutte contre l’épidémie de la Covid-19, les tests ont joué un rôle majeur. Ils permettent de détecter le virus, et d’isoler une personne malade en cas de résultat positif, et ainsi limiter la propagation du virus.

Mais la question de les rendre payants est débattue au sein du gouvernement car la plupart des tests réalisés aujourd'hui sont dits «de confort».

«On a un grand nombre de patients qui viennent se faire tester pour les départs en vacances, des patients qui veulent se réunir», confirme Clémence Sagot, biologiste médicale des laboratoires Synlab Hauts-de-France.

Face à ce constat et en pleine progression du variant Delta, l'objectif de l'exécutif est clair : inciter le plus de Français à opter pour la vaccination pendant l'été. «L'idée d'amener des gens à se faire vacciner pour des raisons financières - puisqu'à ce moment-là, les tests qui étaient pris en charge ne le seront plus - pourrait amencer ces personnes à passer le pas», explique le Pr Philippe Amouyel, épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille.

Mais pour la population, le sujet fait débat.

Payant pour les touristes

Un premier pas vers la non-gratuité des tests a déjà été franchie pour les touristes étrangers. A partir du 7 juillet prochain, le test sera facturé 49 euros pour un PCR et 29 euros pour un antigénique.