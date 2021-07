En Inde, la vague meurtrière a fait des milliers d’orphelins

Des milliers d'enfants ont perdu au moins un de leurs deux parents durant la deuxième vague épidémique qui ravage l'Inde, alors que le pays comptait déjà des millions d'orphelins.

Depuis le début de la pandémie, plus de 3.000 enfants indiens sont devenus orphelins, a rapporté le New York Times.

Fin mai sur Twitter, le Premier ministre Narendra Modi s’était engagé à «assurer une vie de dignité et d’opportunités» aux orphelins.

Selon les états, une compensation financière comprise entre 6 et 58 euros par mois et par orphelin a été mise en place. Ils se sont également engagés à subvenir aux besoins des enfants en terme de nourriture et d’éducation.

Several children lost their parents due to COVID-19. The Government will care for these children, ensure a life of dignity & opportunity for them. PM-CARES for Children will ensure education & other assistance to children. https://t.co/V3LsG3wcus

— Narendra Modi (@narendramodi) May 29, 2021