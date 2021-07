Un «vampire» assoiffé de sang d’enfant arrêté pour une dizaine de meurtres au Kenya

Un homme de 20 ans, présenté comme un «vampire», a été arrêté ce jeudi au Kenya. Il a avoué le meurtre d’une dizaine d’enfants, dont il suçait parfois le sang avant de les assassiner.

Masten Milimo Wanjala a été interpellé pour les meurtres de deux jeunes de 12 et 13 ans dont les corps ont été retrouvés à Nairobi, la capitale du pays.

Son arrestation a constitué une grande avancée pour la police, qui mène sur vaste enquête sur des disparitions d’enfants au Kenya. Ces dernières semaines, ce sont en moyenne deux enfants par jour qui se volatilisent dans le pays.

La justice a ordonné le placement en détention du suspect pendant trente jours, pour laisser le temps aux enquêteurs de poursuivre leurs recherches.

Wanjala a reconnu plusieurs meurtres d’enfants de 12 à 13 ans, qui s'étalent sur ces cinq dernières années suivant le même mode opératoire. Il a ainsi pour habitude de droguer ses victimes et de les vider de leur sang, ou parfois de les étrangler.

«Wanjala a massacré seul ses victimes de la manière la plus impitoyable, parfois en suçant le sang de leurs veines avant de les assassiner», a raconté la Direction des enquêtes criminelles du Kenya (DCI) sur les réseaux sociaux, qui le décrit comme «un vampire assoiffé de sang».

Masten Milimo Wanjala, the bloodthirsty vampire arrested earlier today is responsible for at least ten cold-blooded murders of innocent children, as our detectives have finally established. Wanjala single handedly pic.twitter.com/rYUlETa1cu

— DCI KENYA (@DCI_Kenya) July 14, 2021