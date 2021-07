JO de Tokyo : Fan de manga, Emmanuel Macron reçoit un cadeau du créateur de One Piece

Emmanuel Macron a profité de son voyage à Tokyo, pour rencontrer de grandes personnalités du monde du manga dans leur pays.

Après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, vendredi 23 juillet, le chef de l'Etat a décidé de joindre l'utile à l'agréable. Fan de mangas, il s'est même vu offrir un dessin original d'Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, ultra populaire dans la communauté des animés, puisqu'on célébrait même au Japon, ce 22 juillet, le One Piece Day. «Pour M. le président de la République, Emmanuel Macron, et vous toutes et tous, fans de One Piece en France», peut-on lire sur le compte Twitter d'Emmanuel Macron.

Passionnés de One Piece, je partage avec vous ce dessin original offert par son auteur. Merci ありがとうございます @Eiichiro_Staff ! pic.twitter.com/0n5sAaky7j — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 23, 2021

Rencontre avec des légendes

Outre ce cadeau, Emmanuel Macron a partagé un moment avec plusieurs créateurs japonnais. Le chef de l'Etat a été filmé en pleine discussion avec Hiro Mashima (Fairy Tail), Hidetaka Miyazaki (Dark Souls) et Katsuhiro Otomo.

Heureux de partager un moment avec ces artistes, auteurs d’œuvres comme Akira, Fairy Tail, Dark Souls, Vers la lumière, et tant d’autres. Ils sont des mythes au Japon, en France aussi ! La réussite du #PassCulture le confirme : la culture nous rapproche. pic.twitter.com/Itnd9c4KFP — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 23, 2021

Ce dernier a même eu l'opportunité de dévoiler quelques planches originales d'Akira, son oeuvre culte.

De quoi sans améliorer, pour le chef de l'Etat français, sa cote auprès du jeune public, puisque le manga confirme années après années son succès dans l'Hexagone.