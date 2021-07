Etats-Unis : il visite un McDonald's construit dans les années 80, sa vidéo devient virale

Un McDo rétro. Une vidéo montrant un McDonald’s américain construit il y a une quarantaine d’années est devenue virale sur Tiktok.

Au fil de la séquence, filmée par @triangleofmass, un utilisateur spécialisé dans l'exploration des lieux abandonnés, on peut voir de multiples équipements – chaises et tables roses et bleues, écrans d’ordinateur, sachets, distributeur de boissons… – datant des années 1980.

Et toutes les installations sont, à sa plus grande surprise, en très bon état. «Quand je suis arrivé sur place, je n’en revenais pas de voir à quel point tout était intact et que rien n’ait été détruit», a-t-il expliqué auprès de Newsweek.

L'utilisateur, qui cumule plus de 13.000 abonnés sur Tiktok, a précisé que l’établissement «est protégé par des planches qui empêchent la lumière d’entrer et la poussière et la moisissure de s’y former».

l'adresse gardée secrète

A ce jour, les images ont été visionnées plus de 600.000 fois sur le réseau social. «Honnêtement, je ne pensais pas que ça allait devenir aussi viral sur TikTok, a-t-il encore confié. C'est tellement incroyable et j'apprécie le soutien de tout le monde».

D'après cet explorateur, qui souhaite garder l’adresse de ce fast food secrète pour éviter le vandalisme, le restaurant aurait fermé en 2007 et avait conservé toute sa décoration eighties.