Virgin Galactic vend des nouveaux billets pour l'espace

La société de tourisme spatial Virgin Galactic a annoncé jeudi 5 août remettre en vente des billets pour un voyage de quelques minutes dans l'espace, pour un prix démarrant à 450.000 dollars.

L'entreprise fondée par le milliardaire Richard Branson avait déjà vendu 600 billets entre 2005 et 2014. A l'époque, le prix balançait entre 200.000 et 250.000 dollars. Virgin Galactic avait prévenu les futurs acheteurs que les nouveaux billets seraient plus chers. «Les ventes seront initialement ouvertes à la liste de ceux s'étant manifestés très tôt», a précisé la société. Ces personnes déjà sur liste d'attente «auront la priorité» pour acheter leur billet.

La société proposera trois options: réserver un seul siège, un lot de plusieurs sièges pour des couples, des amis ou les membres d'une famille, ou enfin l'achat de tous les sièges du vaisseau. Cette navette spatiale est conçue pour accueillir jusqu'à six passagers, en plus des deux pilotes.

Des vols quotidiens espérés

Avant de se lancer dans le tourisme spatial, Richard Branson a dévoilé le calendrier des futurs vols. Ces derniers se focaliseront sur la recherche et l'amélioration du projet dans un premier temps.

Un travail de peaufinement et d'excellence qui a pour but de proposer, dans le futur, un rytme soutenu de vols, au départ des quatre coins du monde.

«Notre objectif à long terme est d'offrir une cadence de vols spatiaux quasiment quotidienne et pas seulement depuis le Nouveau-Mexique, mais de plusieurs endroits du monde», a déclaré Doug Ahrens, le directeur financier de Virgin Galactic. L'entreprise vise à terme 400 vols par an et par base spatiale.