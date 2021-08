Andrew Cuomo : accusé de harcèlement sexuel, le gouverneur de New York démissionne

Accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes, Andrew Cuomo, le gouverneur (démocrate) de l’Etat de New York, a annoncé ce mardi 10 août sa démission.

«Etant donné les circonstances, la meilleure manière de vous aider est de me retirer », a en effet déclaré Andrew Cuomo, qui a aussi présenté ses «profondes excuses».

Jeudi dernier, une des onze femmes citées dans une enquête indépendante l'accusant de harcèlement sexuel avait déposé plainte.

Cette assistante de l’équipe d’Andrew Cuomo a déploré plusieurs gestes inappropriés et indécents depuis la fin de l'année 2019 de la part du gouverneur, parmis lesquels «des accolades rapprochées et intimes».

Addressing the people of New York. Watch LIVE: https://t.co/0DOItVsW23 — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 10, 2021

De graves accusations portées contre Cuomo

Cette femme l’accuse aussi de lui avoir «attrapé les fesses» plusieurs fois, lors d’embrassades ou lors d’un selfie, et, à une reprise en novembre 2020, à la résidence officielle du gouverneur, à Albany, la capitale de l'Etat de New York, et d’avoir passé «sa main sous [s]on chemisier lui touchant le sein».

Au sein du parti démocrate, plusieurs ténors jusqu’au président Joe Biden, avaient appelé Andrew Cuomo à démissionner.

Celle-ci étant désormais actée, la question de son ou sa successeure va automatiquement se poser. Selon la presse américaine, c'est l'actuelle lieutenante-gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul, qui devrait le remplacer.