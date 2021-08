Royaume-Uni: un homme se réjouit d'attraper le Covid-19 et en meurt dix jours plus tard

Leslie Lawrenson, avocat et militant contre le vaccin anti-Covid-19 de 58 ans, est décédé quelques jours après avoir contracté le virus.

Sur Facebook, Leslie Lawrenson diffusait des vidéos de lui dans lesquelles il voulait prouver que la maladie n'était qu'une simple grippe. Chaque jour, il détaillait ses symptomes et reconnaissait que «c'était costaud» pour un rhume.

Ses affirmations sont même allées plus loin lorsqu'il déclarait «être heureux d'avoir le Covid-19». En effet, ce dernier préférait «avoir des anticorps et développer une immunité naturelle» plutôt que de se faire vacciner.

Alors que la situation se dégradait, et que ses nuits devenaient de plus en plus douloureuses, Leslie Lawrenson a finalement succombé du Covid-19 le 2 juillet dernier, à son domicile, dans le sud de l'Angleterre. Il a été retrouvé inanimé dans son lit, par son fils de 11 ans.

Une «erreur terrible»

Contactée par la BBC, sa femme a déclaré que son mari avait commis une «erreur terrible» et en avait payé «le prix ultime». Cette dernière a également contracté le Covid-19. Atteinte de diabète, elle a dû être hospitalisée.

Elle, qui considérait son mari comme quelqu'un de «très instruit», avait tendance à le croire. Diplômé de l'université de Cambridge, Leslie Lawrenson avait décidé de ne pas se faire vacciner en raison des «nombreuses choses lues sur les réseaux sociaux».

Pleine de regrets, sa femme s'est dite «incroyablement stupide», et a assuré qu'elle et son fils de 11 ans seraient vaccinés dès que possible.