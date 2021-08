Il est interdit de «conduire» un éléphant en état d'ivresse au Sri-Lanka

La mesure peut paraître étonnante aux yeux de ceux qui n'habitent pas au Sri-lanka et pourtant le pays vient d'interdire de «conduire» un éléphant en état d'ivresse.

Une loi qui s'inscrit dans une série de mesures visant à mieux protéger ces animaux sur son territoire où posséder un éléphant est plus courant qu'on ne le pense. Outre des pachydermes utilisés pour le tourisme ou le transport de marchandises (troncs, matériaux...), d'autres sont en effet achetés par de riches propriétaires mais aussi des moines qui paradent régulièrement avec leur mammifères dans les rues. Sur une population de 7.500 éléphants, 200 seraient domestiqués dans ce pays.

Cependant les plaintes faisant état de mauvais traitements et de cruauté envers ces animaux se multiplient. Le gouvernement du Sri-Lanka a donc choisi de légiférer en vue d'améliorer leur bien-être.

Trois ans de prison ferme

Parmi les mesures phares de ce plan, l'Etat impose donc que les cornacs (guides d'éléphants) ne consomment ni alcool, ni drogues lorsqu'ils mènent leurs animaux. Les pachydermes doivent pouvoir se baigner au moins 2h30 par jour et recevoir la visite d'un vétérinaire deux fois par an pour être examinés. «Les éléphants employés pour soulever et transporter des matériaux ne doivent pas excéder quatre heures de travail par jour, tandis que les éléphants transportants des touristes ne pourront pas en porter plus de quatre avec l'obligation d'être installés sur une selle rembourrée», explique le texte en substance. En outre, les éléphants ne pourront être utilisés pour des films, à moins qu'il s'agisse d'un tournage pour le compte du gouvernement.

Les bébés éléphants ne pourront plus être séparés de leur mère et ne pourront plus défiler devant les touristes ou pour une parade.

Tout manquement à ces règles sera puni de trois ans de prison ferme, tandis que l'animal sera confisqué à son propriétaires, indique le gouvernement.