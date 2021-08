Toutes les demandes d’Afghans voulant quitter Kaboul seront instruites, promet Jean-Yves Le Drian

Une promesse à tenir. Ce dimanche 22 août, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'est engagé à ce que toutes les demandes d'Afghans souhaitant quitter Kaboul soient instruites.

Interrogé sur la question par le JDD, il a ainsi expliqué que des visas sont délivrés régulièrement sur place. Il a notamment expliqué que vendredi 20 août, 500 Afghans avaient été évacués avant «l'arrivée d'une nouvelle rotation en provenance de notre base à Abu Dhabi». A l'heure actuelle, le personnel français pour s'occuper des demandes se trouve à l'aéroport de Kaboul. Une situation qui devrait continuer tant que les employés sont «en sécurité», assure Jean-Yves Le Drian.

Le ministre a également expliqué que tous «les Afghans menacés en raison de leurs engagements antérieurs» doivent être évacués. Une déclaration qui intervient quelques jours après la polémique qui a secoué l'Elysée. Emmanuel Macron, lors de son allocution sur la situation, avait en effet appelé à exfiltrer les personnalités «les plus menacées» par les talibans, tout en luttant contre les «flux migratoires irréguliers». Une phrase qui avait provoqué de vives réactions en France et à l'étranger.

Accord avec la Chine, la Russie et l'Iran ?

Outre les questions relatives aux réfugiés, Jean-Yves Le Drian a assuré que la France ne comptait pas reconnaître de fait le pouvoir des talibans en Afghanistan, à moins que ceux-ci répondent à plusieurs exigences. Celles-ci sont au nombre de cinq : «aucune entrave à la volonté des Afghans menacés de quitter le pays, renoncer au terrorisme autrement que par des phrases, et avec une rupture officielle avec al-Qaida en particulier, libre accès de l'aide humanitaire, respect des droits fondamentaux et prioritairement ceux des femmes, et enfin la mise en place d'un gouvernement de transition». Le ministre a assuré qu'en cas de manquement, «l'Afghanistan deviendrait un Etat-paria».

Dans les jours qui viennent, les différents Etats impliqués dans la région vont tenter de trouver un accord pour garantir la stabilité de la zone. Outre le G7 virtuel prévu le 24 août prochain, Jean-Yves Le Drian demande que la Russie, l'Iran et la Chine prennent part aux discussions. Reste à savoir si ces doléances seront entendues à court terme.