A 4 ans, elle pêche un poisson de taille record

Une petite américaine de 4 ans a pêché une truite dorée de 2 livres (0.92 kg) dans le Wyoming (Etats-Unis).

La nouvelle a été annoncée sur Twitter par l’Association internationale de pêche sportive (IGFA). Caroline May Evans a «soumis une demande» pour «établir potentiellement le record IGFA» dans la catégorie réservée aux enfants âgés de 10 ans et moins.

Caroline May Evans, Age 4, recently submitted an application for this 0.92-kg (2-pound) golden trout to potentially set the IGFA Female Smallfry Record for the species. Caroline was fishing in Wyoming. After a quick fight and weighing, she was able to safely release the fish . pic.twitter.com/sIL4xfzcHU

— IGFA (@TheIGFA) August 21, 2021