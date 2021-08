Afghanistan : un ancien ministre aujourd'hui livreur en Allemagne

Ministre de la communication pour le gouvernement afghan pendant deux ans, jusqu'en 2018, Sayed Sadaat est aujourd'hui livreur de repas à vélo dans la ville de Leipzig, en Allemagne.

Réfugié en Europe depuis septembre 2020, rien ne le prédestinait à faire ce travail. Diplômé en technologies de l'information et télécommunications, Sayed Sadaat n'a jamais réussi à trouver un emploi à la hauteur de ses compétences.

Ainsi, il a décidé de devenir livreur pour la société Lieferando. «Tout le monde a besoin de travailler. Si vous avez des dépenses, un loyer à payer, que vous avez besoin d’argent pour acheter à manger et pour vous loger, alors vous devez travailler. Ce n’est pas parce que vous avez été ministre que vous ne devez pas travailler et ne rien faire », a-t-il expliqué à l'agence Reuters.

C'est avec beaucoup de fierté que chaque jour, il prend plaisir à servir ses différents clients. «J’aurais pu être l’un de ces ministres corrompus, j’aurais pu gagner des millions de dollars, acheter des immeubles ici, des hôtels à Dubaï et je n’aurais pas eu besoin de travailler».

Sayed Sadaat once served as communications minister in Afghanistan. Now he works in the German city of Leipzig delivering meals on his bike.





August 27, 2021