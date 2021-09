Meghan Markle bientôt innocentée des accusations de harcèlement ?

Une épine en moins dans le pied de Meghan Markle ? Dans la réédition de «Finding Freedom», un livre consacré au couple de la famille royale, l'on apprend que les deux personnes qui avaient accusé la duchesse de harcèlement auraient retiré leur témoignage.

En effet, le Times avait révélé en mars 2021 que deux employés avaient dénoncé un harcèlement de la part de Meghan Markle lorsque celle-ci était encore aux Royaume-Uni. Des plaintes qui étaient intervenues quelques jours seulement avant la diffusion d'une interview avec Oprah Winfrey, dans laquelle elle revenait sur son expérience difficile au sein de la famille royale.

À cette époque, la jeune femme s'était dite «attristée par cette dernière attaque personnelle», et avait rejeté les accusations. Une enquête avait été ouverte par Buckingham Palace. Mais pour le moment, les résultats des investigations n'ont pas encore été dévoilés.

Si cela venait à se confirmer, il s'agirait d'un nouveau retournement de situation surprenant dans la relation entre le couple formé par Meghan Markle et le Prince Harry d'un côté, et le reste de la famille de l'autre. La situation était si compliquée qu'Harry et William, pourtant connus pour être très proches, s'étaient plus ou moins brouillés. Mais le 1er juillet dernier, ils sont apparus ensemble pour dévoiler une statue de leur mère Lady Diana, le tout dans une ambiance plutôt apaisée.