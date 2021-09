Angleterre : à 14 ans, elle sauve une famille d'un incendie, inspirée par sa série préférée

Elle assure avoir été inspirée par «9-1-1», sa série préférée. Une adolescente de 14 ans, originaire de la ville de Leyland, dans le Lancashire (Angleterre), a pu sauver une famille d'un incendie, grâce à des réflexes dignes d'une pro.

La semaine dernière, Lily Swanson était en train de promener le Rottweiler de la famille près de chez elle, lorsqu'elle a senti une très forte odeur de brûlé provenant d'un appartement situé au-dessus d'un magasin de vêtements. «Il n'y avait pas encore de flammes, mais je voyais qu'il y avait des personnes à l'intérieur et j'ai compris qu'il fallait faire vite et appeler 999», a ainsi expliqué la jeune fille.

Lily est ensuite rentrée en courant chez elle, afin de prévenir son père, qui s'est immédiatement rendu sur place, où l'appartement commençait à s'embraser. Ensemble, à l'aide d'une grande échelle, ils ont alors tenté de sauver «3 ou 4 personnes qui tentaient de sortir». «Ils étaient paniqués», témoigne Lily, qui raconte que les pompiers ont pris très rapidement le relais.

Lily Swanson, a 14 year old from the UK has been praised by the LancashireFD after she saved multiple people trapped inside a burning flat on Tuesday Evening.





Her father noted that her obsession with #911onFOX is what taught her to respond properly when she encountered the fire. pic.twitter.com/Nw9XLBDyB0

— 9-1-1 NEWS (@911TVNEWS) August 27, 2021