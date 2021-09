Chine : les hommes «efféminés» bannis de la télévision

La représentation de la masculinité dans des émissions de divertissement, influencée en partie par la culture pop sud-coréenne, semble déplaire aux autorités de Pékin. A tel point que la Chine a maintenant décidé de bannir de tous les écrans de télévision les hommes qu'elle juge «efféminés».

Comme le rapporte la BBC, les autorités de régulation locales ont donc décidé de franchir un pas supplémentaire dans la mise au ban d'une certaine forme de diversité. Car après avoir banni d'internet plusieurs stars chinoises récemment frappées par des scandales ou accusées de corrompre la jeunesse en faisant l'apologie du consumérisme, ce sont les hommes, décrits comme «efféminés», qui sont, depuis ce mercredi 1er septembre, persona non grata dans les programmes télévisés.

L’apparence des hommes à la télévision avait déjà fait l’objet de désapprobations en 2019. Certaines célébrités avaient par exemple vu leurs boucles d’oreilles, leurs tatouages ou encore leurs queues de cheval floutés à l'écran.

«promouvoir la culture traditionnelle chinoise»

Pour expliquer sa décision, l’administration chinoise de la télévision et de la radio a indiqué dans un communiqué, qu'elle souhaitait «promouvoir vigoureusement l’excellence de la culture traditionnelle chinoise (…) et la culture socialiste avancée». Le régulateur de l’audiovisuel chinois a par ailleurs imposé une redéfinition plus correcte des critères de beauté des célébrités.

Il s’agirait de recentrer la jeunesse sur la vision du Parti communiste, tout en éloignant le public de ce qui pourrait les en distraire.

Car selon les autorités de l'Empire du milieu, le look féminin de ces hommes médiatisés serait une cause de la baisse du taux de natalité. Il n’inciterait pas les jeunes hommes chinois à devenir «plus masculins».