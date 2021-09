Israël : le responsable de la lutte contre le Covid-19 appelle à se préparer à une 4ème dose de vaccin

Les cas de contamination explosent en Israël, alors que la population est largement vaccinée. Face à cette nouvelle vague, le responsable de la lutte contre le coronavirus, Salman Zarka, appelle à se préparer à l’administration d’une quatrième dose de vaccin.

«Etant donné que le virus est là et qu'il continuera à l'être, nous devons également nous préparer à une quatrième injection (…) C'est notre vie à partir de maintenant, par vagues», a-t-il déclaré à la radio publique Kan. Il n’a pas précisé quand cette nouvelle injection pourrait intervenir.

«Et en pensant à cela et au déclin des vaccins et des anticorps, il semble que tous les quelques mois - cela pourrait être une fois par an tous les cinq ou six mois - nous aurons besoin d'une nouvelle injection», a expliqué Salman Zarka, rapporte le Times of Israël.

Baisse d'efficacité des vaccins dans le temps

Selon des données publiées récemment par les autorités de santé américaines, l’efficacité des vaccins (Pfizer et Moderna) diminue avec le temps. Cela amène certains pays à envisager une dose de rappel.

La contagiosité du variant Delta, qui représente aujourd’hui la quasi-totalité des contaminations en Israël, a poussé le gouvernement à lancer une campagne pour la troisième dose de vaccin dès le mois d’août. Israël a ainsi été le premier pays à mettre en place une campagne de rappel, et a même élargi cette campagne aux jeunes dès 12 ans la semaine dernière. Environ 2,5 millions d'Israéliens ont déjà reçu leur troisième dose, selon le journal.

Plus de 62% de la population d’Israël est aujourd’hui complètement vaccinée. Grâce à une campagne de vaccination très rapide, le pays avait abandonné les gestes barrières au mois de juin, pensant en avoir fini avec l’épidémie. Cependant l'augmentation des cas a obligé le gouvernement à revoir sa stratégie, remettant en place en août son pass sanitaire qui avait été abandonné quelques semaines plus tôt.

Si une troisième voire quatrième dose peuvent être nécessaires pour se protéger des infections du coronavirus, les vaccins restent tous très efficaces contre les formes graves de la maladie.