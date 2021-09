Cristiano Ronaldo ouvre un nouveau centre esthétique spécialisé dans la greffe de cheveux

Et de deux ! Ce vendredi 17 septembre, Cristiano Ronaldo a annoncé sur les réseaux sociaux avoir ouvert avec son associé une nouvelle clinique esthétique à Marbella, sa deuxième en Espagne, spécialisée dans la greffe de cheveux.

Une nouvelle aventure pour l'attaquant portugais, qui possède six autres établissements esthétiques «Insparya», dont cinq au Portugal. En 2019, il ouvrait son premier établissement en Espagne, pays où il a vécu pendant près de dix ans lorsqu'il jouait au Real Madrid. Sur ses pages Facebook et Instagram, Cristiano Ronaldo a officialisé l'ouverture de sa nouvelle clinique à Marbella, en précisant que le centre s'étendait sur 4.000 mètres carrés et possédait 15 salles de greffe de cheveux. «Les vies de plus de 40.000 perosnnes ont déjà changé grâce à Insparya. Merci pour votre confiance !», a écrit la star du ballon rond.

Cristiano Ronaldo, qui devenait en février dernier la première personnalité à atteindre 500 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, profite donc de son immense communauté pour faire la promotion de cet établissement fondé avec son associé Paulo Ramos.

Si le PDG d'Insparya a confié avoir eu l'idée des cliniques spécialisées dans la greffe pour cheveux après avoir lui-même souffert de ce problème pendant plusieurs années dans sa jeunesse, le footballeur de 36 ans, avait expliqué n'avoir pour l'instant pas eu recours aux implants. «Quand j'en aurai besoin, bien sûr ! L'image est un outil essentiel pour réussir. Pour moi, c'est fondamental», avait-il déclaré en 2019 lors de l'inauguration de sa clinique madrilène.

Un redoutable homme d'affaires

S'il excelle avant tout sur les terrains, Cristiano Ronaldo est devenu au fil des années un businessman redoutable, lui qui n'hésite pas à investir dans plusieurs domaines. En parallèle de ses cliniques, le footballeur possède entre autres des hôtels à Madère, Lisbonne, Madrid et New York, une marque de sous-vêtements baptisée CR7 Underwear, un parfum (CR7 Game On) ou encore une marque de lunettes (CR7 Eyewar).