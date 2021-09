Manchester United : Cristiano Ronaldo déjà obligé de déménager à cause de moutons

Cristiano Ronaldo et sa petite famille ne seront pas restés très longtemps dans leur manoir à la campagne, situé dans le nord de l’Angleterre. Seulement quelques jours après leur arrivée à Manchester, ils ont été contraints de déménager à cause notamment de la présence de moutons.

Revenu dans la ville anglaise dans les dernières heures du mercato, le Portugais avait pris possession avec femme et enfants d’une somptueuse demeure tout confort avec notamment sept chambres. Mais elle avait quelques inconvénients, a rapporté The Sun. A commencer au niveau de la sécurité. Un sentier public jouxtait la demeure et toute personne qui l’empruntait pouvait voir à l’intérieur. Mais ce n’était pas le seul souci.

L’environnement était trop bruyant avec la présence à proximité d’un troupeau de montons. «Ronaldo est un grand professionnel, il accorde beaucoup d’importance à la récupération après les rencontres, il a donc décidé qu’il était préférable pour lui et sa famille de déménager», a déclaré une source au tabloïd britannique.

Le quintuple Ballon d’or et sa famille ont emménagé dans une maison beaucoup plus sécurisée et silencieuse que la précédente. Et elle ne se trouve pas très loin de là où l’ancien madrilène vivait lors de son premier passage à Manchester.