Terence Blanchard, premier compositeur noir à voir son oeuvre jouée au Metropolitan Opera de New York

Pour son grand retour, le Metropolitan Opera de New York a voulu réaliser une première historique. Ce 27 septembre, après plus d'un an sans représentation pour cause de coronavirus, l'opéra «Fire shut up in my bones», de Terence Blanchard, a été joué dans le lieu mythique, une première pour un compositeur noir américain.

Pour l'occasion, la représentation était également diffusée sur un écran géant en plein air au parc d'Harlem. Ceux qui le souhaitaient pouvaient y accéder gratuitement. Une jolie manière de marquer le coup. Les 1.700 places disponibles ont rapidement été remplies.

Le choix de Terence Blanchard n'est pas anodin. L'homme a déjà été récompensé six fois aux Grammy Awards et a même été nommé aux Oscars 2021 pour avoir composé la musique de Da 5 Bloods, réalisé par Spike Lee. Le réalisateur et le musicien ont l'habitude de collaborer ensemble, puisqu'ils ont travaillé de concert sur plusieurs films comme BlackkKlansman, Inside Man ou encore 25th Hour.

Après le tremblement de terre causé par l'affaire George Floyd, mettre fin à une absence de compositeurs noirs au Met Opera, vieux de 138 ans, représente un véritable symbole. Terence Blanchard lui-même a expliqué que l'événement «dépasse ma personne».

Interrogé par le Time Magazine, celui-ci a déclaré : «l'on a tendance à oublier que nous sommes humains aussi, et que nos histoires sont universelles aussi. Si vous racontez une histoire correctement, les gens vont la comprendre et la ressentir. C'est une des choses qui ont maintenu éloigné les gens comme moi depuis 130 ans».