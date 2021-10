Une influenceuse propose des photos de son bébé en avant-première pour 15 dollars et crée la polémique

Zoe LaVerne, influenceuse et star de TikTok avec plus de 20 millions d’abonnés sur la plate-forme, a créé la polémique après avoir proposé à la vente des photos exclusives de son bébé pour une somme de 15 dollars, quelques jours après son accouchement.

L’influenceuse américaine de 20 ans, qui avait déjà annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux en février dernier, n’a pu s’empêcher de publier deux photos de son bébé tout juste né sur sa page Instagram, sur laquelle elle compte plus de 2,7 millions d’abonnés, alors qu’elle était encore à l’hôpital. «Merci beaucoup pour votre soutien !! J'ai ajouté quelques photos exclusives dans mon lien (sur la biographie de son compte Instagram, ndlr) qui étaient des moments très spéciaux pour moi pendant l'accouchement !», a-t-elle écrit en légende de ces photos.

Cependant, lorsque ses fans ont cliqué sur le lien en question, ils se sont aperçus qu’ils devaient débourser 15 dollars pour avoir accès à ces photos «exclusives» de son accouchement. De quoi énerver de nombreux internautes, qui ont immédiatement dénoncé les agissements de l’influenceuse. «Tu es déjà en train d’exploiter ton enfant…», «15 dollars pour voir des photos de ta fille ??», «Zoe, tu utilises ton enfant pour faire de l’argent ? Belle éducation», «Ça fait seulement trois heures et tu es déjà en train de faire de l’argent sur son dos !», peut-on lire dans les commentaires.

Face à la polémique, Zoe LaVerne s’est publiquement excusée auprès de ses fans, et a assuré qu’elle n’avait nullement l’intention de les arnaquer ou de gagner de l’argent sur le dos de sa fille tout juste née. Elle a notamment répondu à l’une de ses abonnées en commentaire : «Je suis désolée ! Je ne l'avais pas du tout envisagé comme ça. Mon équipe a tout organisé pour moi ! Je voulais la partager avec tout le monde», s’est-elle excusée.

Elle a ensuite diffusé un message en story pour expliquer que cette décision était en lien avec le cyberharcèlement qu'elle subit : «La quantité de haine, de menaces de mort et de choses blessantes qui avaient déjà été postées sur mon enfant avant son arrivée n'ont pas été faciles à vivre. J'ai envisagé avec Dawson (son compagnon et le père de l’enfant, ndlr) de ne même pas partager les photos de notre fille. Mais je veux que les personnes qui me suivent fassent partie de cet incroyable voyage, alors pour tenter d'être des parents protecteurs, nous avons pensé que si nous mettions les photos derrière un mur payant, cela permettrait de réduire au moins une partie de la haine et des menaces.»

Pour mettre fin à la polémique, ce lien payant a été supprimé, et la star de TikTok a affirmé que l’argent récolté jusque-là serait reversé à une famille dans le besoin.