Le célèbre tueur du Zodiaque identifié ?

Un rebondissement 50 ans après les faits ? Un groupe d'une quarantaine d'ex-détectives privés, policiers et autres agents fédéraux américains assurent avoir démasqué le tueur du Zodiaque. Ce meurtrier est lié à cinq meurtres perpétrés à la fin des années 60 en Californie.

Le groupe, nommé Case Breakers, assure en effet que le tueur en série n'est autre que Gary Francis Poste, un ancien soldat de l'US Air Force décédé en 2018. Parmi les arguments avancés, l'on retrouve une photo de l'homme avec une cicatrice sur le front qui correspond à un portrait-robot du «Zodiac Killer» réalisé il y a plusieurs décennies. Les enquêteurs assurent également que l'homme aurait tué une autre femme, Cheri Jo Bates, en 1966.

Pour le moment, les autorités sont très loin d'être convaincues par les allégations de Case Breakers. En effet, la police avait statué il y a longtemps que le meurtre de Cheri Jo Bates n'était pas lié au tueur du Zodiaque. Le FBI a également assuré qu'il n'avait «rien de nouveau à annoncer» concernant cette enquête qui est «toujours ouverte». Il faut dire que la preuve de la photo ne semble pas assez conséquente pour considérer l'affaire comme résolue.

Plusieurs coïncidences

Outre la photo, le groupe d'enquêteurs assure avoir résolu des énigmes envoyées par lettre par le tueur. Ce dernier aimait envoyer des messages codés et chiffrés aux autorités et aux médias. D'après, eux, grâce au nom complet de Gary Francis Poste, une lettre a pu être déchiffrée. Cependant, tous les spécialistes ne sont pas d'accord. David Oranchak, informaticien et qui participe au décodage de messages du tueur, a assuré à 20 Minutes que la technique utilisée générait régulièrement des faux positifs.

Plusieurs autres coïncidences entre les meurtres et la vie de Gary Francis Poste ont été retrouvées. Le groupe d'enquêteurs indépendants demande des tests ADN pour essayer de prouver leur théorie, mais la réponse est pour le moment négative. Il faudra donc attendre d'en savoir plus pour considérer que le tueur du Zodiaque a bel et bien été retrouvé. De quoi inspirer une suite à David Fincher, qui avait réalisé un film sur le sujet en 2007 ?