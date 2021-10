Il construit une maison rotative pour que sa femme ait une vue différente chaque jour

Pour offrir une vue différente à son épouse, un Bosnien a construit une maison rotative de ses propres mains.

«J'en avais marre qu'elle se plaigne et qu'elle rénove constamment notre maison familiale», a expliqué Vojin Kusic, 72 ans, à Reuters. «Alors je lui ai dit : 'je te construirai une maison rotative que tu pourras faire pivoter comme tu le voudras'».

un tour complet en 22 secondes

Malgré ses problèmes cardiaques, Vojin Kusic s'est attelé à la tâche et a terminé sa construction au bout de six ans de travail. Le septuagénaire, autodidacte, affirme s'être inspiré des travaux de Nikola Tesla et Mihajlo Pupin, scientifiques serbes connus pour leurs découvertes sur l'électricité et les rayons X. «Ce n'est pas une innovation, cela demande seulement de la volonté et des connaissances et j'ai accumulé suffisamment de temps et de savoirs» a-t-il déclaré.

La maisonnette verte, située sur une plaine du nord de la Bosnie, a désormais une vue tantôt sur les champs de maïs, tantôt sur les forêts ou la rivière alentour et peut pivoter à la vitesse désirée. «La maison peut faire un tour complet sur elle-même en vingt-quatre heures à la vitesse la plus faible et la plus rapide peut la faire tourner en vingt-deux secondes», a précisé l'ingénieux septuagénaire. Celui-ci estime que sa maison est désormais plus résistante en cas de tremblement de terre.

Interrogée par Reuters, l'épouse de Vojin Kusic n'a pas souhaité commenter l'invention de son mari.