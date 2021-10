COP26 : «Ne choisissez pas l’extinction» exhorte un dinosaure depuis une tribune de l'ONU

«Au moins, nous, on avait un astéroïde, mais vous, c'est quoi votre excuse?» A moins de 48 heures de l'ouverture de la COP26, un vélociraptor met en garde les gouvernements contre le risque d'extinction et appelle à agir contre le dérèglement climatique.

Publiée jeudi, cette vidéo pour le moins surprenante est tirée d'un spot du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud).

A travers la voix française de l'actrice et réalisatrice Aïssa Maïga, ce dinosaure reconstitué en images de synthèse interpelle contre le risque d'extinction de l'espèce les diplomates de l'Assemblée générale de l'Onu à New York.

«Être en voie d’extinction, c’est une mauvaise chose, et causer soi-même sa propre extinction, c’est la chose la plus ridicule que j’ai entendu en 70 millions d’années. Au moins, nous on avait un astéroïde, c'est quoi votre excuse ? Ne choisissez pas l'extinction, sauvez votre espèce avant qu'il ne soit trop tard», exhorte le dinosaure carnivore.

Un message qui s'adresse directement aux gouvernements qui subventionnent les combustibles fossiles : «Vous courrez à la catastrophe climatique, et pourtant, chaque année, des milliards de fonds publics sont versés dans des aides aux énergies fossiles», rétorque l'animal aujourd'hui éteint. «Imaginez si nous avions versé des milliards par an pour subventionner des météores géants. C’est ce que vous faites en ce moment !»

«Sauvez votre espèce avant qu’il ne soit trop tard»

A travers cette campagne, le PNUD souhaite mettre en lumière le chiffre de 423 milliards de dollars dépensés chaque année pour subventionner les combustibles fossiles (le pétrole, l'électricité produite par la combustion d'autres combustibles fossiles, le gaz et le charbon).

D'ailleurs, «pensez à tout ce que vous pourriez faire avec cet argent. Partout dans le monde, des femmes et des hommes vivent dans la pauvreté. Ne croyez-vous pas qu'il serait plus logique de les aider que de payer pour la disparition de votre espèce toute entière?», questionne le dinosaure.

Pour conclure son allocution et sous les applaudissements, l'animal appelle à agir maintenant. «C’est le moment ou jamais, sauvez votre espèce avant qu’il ne soit trop tard».