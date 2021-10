COP26 : voici les 10 pays les plus pollueurs dans le monde

Alors que la COP26 a été lancé à Glasgow (Ecosse) ce dimanche 31 octobre, les pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre sont dans le viseur. Car l'objectif de cette 26e conférence pour le climat est de contraindre les pays à réduire leur rejet de CO2 dans l'atmosphère. Voici les 10 pays les plus pollueurs dans le monde.

Dans un nouveau rapport publié au début du mois d'octobre, le média britannique Carbon brief a révélé le nom des dix pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre (GES), responsable du réchauffement climatique. Cette nouvelle analyse se base notamment sur la responsabilité nationale des émissions de CO2 entre 1850 et 2021, soit l'ère que l'on nomme «anthropocène».

NEW | Analysis: Which countries are historically responsible for climate change? | @DrSimEvans





Cumulative fossil fuel & land emissions 1850-2021



US 509GtCO2



CN 284



RU 172



BR 113



ID 103



DE 88



IN 86



UK 74



JP 68



CA 65https://t.co/9xUpHUKefK





THREAD pic.twitter.com/730aW4GOuY — Carbon Brief (@CarbonBrief) October 5, 2021

Et parmi eux se trouvent en pôle position, les Etats-Unis avec environ 20% du total mondial des émissions de CO2. Derrière, se trouve la Chine avec 11 % du total des émissions entre 1850 et 2021.

La France en 12e position

Ces deux mastodontes sont ensuite suivis par la Russie (7 %), le Brésil (5 %) et l’Indonésie (4 %). Derrière eux, se trouve l'Allemagne en 6e position avec 3,5% des émissions cumulées. L’Inde est quant à elle en 7e position, avec 3,4 %, juste devant le Royaume-Uni (3 %), le Japon (2,7 %) et le Canada (2,6 %).

Quant à la France, bien qu'elle ne figure pas dans ce top 10, elle n'est toutefois pas très loin. Selon ce rapport, elle est située en 12e position, juste derrière l'Ukraine.