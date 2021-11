L’Australie rouvre ses frontières après 600 jours de fermeture

L’Australie était l’un des pays les plus stricts en matière de circulation des personnes, pour se protéger de la pandémie de Covid-19. Après près de 600 jours de fermeture, il rouvre finalement ses portes.

Pendant environ 19 mois, les ressortissants australiens à l’étranger n’ont pas pu se rendre sur l’île continent, à moins de se soumettre à une importante et très stricte quarantaine d’au moins 14 jours à leurs frais. Certaines familles ont ainsi été séparées pendant plus d’un an et demi.

Les deux plus grandes villes du pays, Sydney et Melbourne, qui ont toutes les deux subi plusieurs confinements locaux stricts, ont décidé d'abandonner au 1er novembre ces mesures. Les citoyens australiens et les résidents permanents entièrement vaccinés peuvent désormais quitter le pays ou y entrer sans avoir besoin d'un justificatif ou d’une quarantaine à leur retour.

Reprise des vols internationaux

À partir de ce lundi, les voyageurs de Nouvelle-Zélande entièrement vaccinés et testés négatifs peuvent également pénétrer en Australie, dans les États ouverts, comme la Nouvelle-Galles du Sud, certaines autres parties du territoire australien restant fermées à cause d’une couverture vaccinale encore trop faible. Les prochains voyageurs étrangers qui pourront se rendre en Australie seront ceux de Singapour, a annoncé le Premier ministre australien Scott Morrison à la suite d’une rencontre avec son homologue singapourien lors du sommet du G20 en Italie ce week-end, rapporte CNBC.

Par ailleurs, la compagnie aérienne australienne Qantas, qui avait cloué une grande partie de sa flotte au sol, s’est réjouie de cette réouverture et a annoncé la reprise des vols internationaux entre Sydney, Londres et Los Angeles. La fréquence des vols devrait s’intensifier au fil des jours.

Selon les données du gouvernement australien, 88,3% de la population de plus de 16 ans a reçu au moins une dose de vaccin, et 77,5% est complètement vaccinée. Malgré une recrudescence des contaminations au variant Delta ces derniers mois, l’Australie a été relativement peu touchée par le Covid-19, avec environ 170.500 infections et 1.735 décès pour plus de 25 millions d'habitants.