COP26 : pourquoi les dirigeants ont-ils mis l'accent sur la déforestation ?

Préserver les forêts et réduire les rejets de méthane : les dirigeants mondiaux sont venus au secours du climat mardi à la COP26 avec deux accords majeurs ambitionnant de contenir les très nocifs gaz à effet de serre.

Avec en ligne de mire un réchauffement de la planète limité à +1,5°C, les dirigeants de la planète sont sous pression pour en faire davantage contre le dérèglement climatique, lors de la conférence climatique de l'ONU prévue sur deux semaines à Glasgow (Ecosse).

Plus de 80 d'entre eux, dont les pays de l'Union européenne et les États-Unis, se sont ainsi engagés mardi à réduire drastiquement les émissions de méthane d'au moins 30% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2020, s'est félicitée la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Émettre moins, mais aussi éliminer plus. Poumons de la planète avec les océans, les forêts jouent à ce titre un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique en absorbant une partie importante des milliards de tonnes de gaz à effets de serre libérés chaque année dans l'atmosphère par les activités humaines.

Forests are the green lungs of the earth. We need to protect and restore them.





I gladly announce that we are pledging €1 billion to protect forests worldwide.





This is a clear sign of our commitment to lead global change to protect our planet in line with #EUGreenDeal. #COP26 pic.twitter.com/3LJaxXhhSm

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 2, 2021