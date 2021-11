Des partisans de QAnon se réunissent à Dallas et attendent le retour du fils mort de JFK

Des partisans de la mouvance QAnon se réunissent mardi à Dallas (Texas) sur le lieu où a été assassiné John F. Kennedy. Selon eux, le fils de l’ancien président, mort en 1999, y fera son apparition pour annoncer sa candidature en 2024 au côté de Donald Trump.

Un journal du Daily Beast a publié sur Twitter plusieurs photos du rassemblement. Sur celle-ci, plusieurs personnes sont réunies au Dealey Plaza, lieu où John F. Kennedy a été assassiné par Lee Harvey Oswald, le 22 novembre 1963.

Members of the crowd don't seem happy with the local news crew. pic.twitter.com/BpjN2kmE7n

D’après Newsweek, le fils du 35e président des États-Unis -mort dans un accident d’avion le 16 juillet 1999- va faire son apparition pour annoncer sa participation à la présidentielle de 2024, en tant que vice-président de Donald Trump.

Selon le média américain, certains participants sur place pensent également que les horloges reculeront d’une heure. De plus, selon eux, le calendrier Julien va être instauré et la date officielle sera le 20 octobre.

Crowd is now significantly larger as we get closer to the time when JFK Jr. will ostensibly make his announcement. pic.twitter.com/Kud081brX6

— steven monacelli (@stevanzetti) November 2, 2021