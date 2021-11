Les Etats-Unis rouvrent leurs frontières ce lundi, après 18 mois de fermeture

Les touristes vaccinés du monde entier vont de nouveau pouvoir fouler le sol américain dès ce lundi. Après près de 18 mois de fermeture, les Etats-Unis rouvrent enfin leurs frontières ce lundi.

Depuis mars 2020, impossible pour les ressortissants européens, britanniques, indiens ou chinois de se rendre aux Etats-Unis sans motif impérieux. Malgré une nette amélioration des indices de l’épidémie ces derniers mois, la Maison Blanche n’a consenti à la réouverture des frontières qu’à partir de ce lundi 8 novembre, alors qu’à l’inverse, les autres pays, notamment européens, ont depuis l'été autorisé la venue de citoyens américains sur leurs territoires, vaccinés ou non.

Des centaines de familles séparées par la pandémie, qui ne pouvaient pas franchir les frontières, vont enfin pouvoir se retrouver après des mois éloignés. Cette date tardive a toutefois déçu les nombreux coureurs étrangers qui souhaitaient participer au marathon de New York, qui a eu lieu hier, dimanche 7 novembre, veille de la réouverture des frontières.

Les compagnies aériennes se préparent quant à elles à un afflux de touristes vers les Etats-Unis. A l’annonce par la Maison Blanche de la date officielle de réouverture, les billets d’avions ont immédiatement été pris d’assaut. Air France prévoit de revenir d'ici à mars 2022 à 90% de ses capacités d'avant-Covid sur les Etats-Unis, contre 65% en octobre. Cependant, les compagnies aériennes s’attendent surtout à un afflux important de voyageurs à l’été prochain, période traditionnellement la plus rémunératrice.

Le plus difficile sera toutefois pour les compagnies de retrouver suffisamment de personnel pour assurer les vols qui seront bien plus fréquentés. Au début de la pandémie, les compagnies américaines ont en effet mis en place de vastes plans de départs volontaires, et les effectifs pourraient être insuffisants pour assurer tous les vols. Mais plus que les voyages touristiques, ce que le secteur attend par-dessus tout, c’est la reprise des voyages d’affaires, qui représentent une grande partie de leur chiffre d’affaires.

Dès aujourd’hui, qu’on y aille pour le travail ou bien pour faire du tourisme, entrer aux Etats-Unis nécessite plusieurs documents relatifs au coronavirus. Pour pouvoir entrer sur le territoire, par voie aérienne ou terrestre en passant par le Mexique ou le Canada, les voyageurs devront justifier d’une vaccination complète contre le Covid-19, et montrer un résultat de test PCR négatif réalisé au maximum trois jours avant le départ.