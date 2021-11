L'US Navy a baptisé un navire «Harvey Milk» en hommage au militant LGBT assassiné

Ce samedi 6 novembre, l'US Navy a baptisé l'un de ses navires du nom d'Harvey Milk, célèbre militant homosexuel assassiné en 1978 à San Francisco, qui servit lui-même dans la marine durant la guerre de Corée (1950-1953).

Stuart Milk, le neveu de celui qui était devenu le premier conseiller municipal de Californie ouvertement gay, supervisait la cérémonie de baptême de ce nouveau pétrolier ravitailleur à San Diego, dans le sud de la Californie.

A ses côtés se trouvaient notamment Carlos del Toro, secrétaire à la Marine, et Paula Neira, première personne transgenre à obtenir de la marine américaine que son nom soit amendé sur son livret militaire, à l'issue d'une procédure en justice.

Today we christened the USNS Harvey Milk (T-AO 206)! This great ship honors #NavyDiver & #CivilRights activist Harvey Milk who was forced out of the service due to unfair policies. Because of him, today our #LGBTQ #Sailors & #Marines serve honorably as their genuine selves. pic.twitter.com/HvOgpmQAVL

— Office of the Secretary of the Navy (@SECNAV) November 6, 2021